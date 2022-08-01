الإمارات في المجموعة الأولى لكأس العرب للناشئين

المصدر: دبي – البيان

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أوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين، منتخب الإمارات في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلاً من منتخبات الجزائر وفلسطين والسودان.

وأسفرت نتائج القرعة التي أقيمت مساء أول من أمس في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية، عن توزيع المنتخبات المشاركة وعددها 16 منتخباً على 4 مجموعات، جاءت على النحو التالي:

المجموعة الثانية وتضم منتخبات تونس، ليبيا، عُمان، اليمن، فيما ضمت المجموعة الثالثة كلاً من المغرب، العراق، جزر القمر، موريتانيا، أما المجموعة الرابعة فضمت، مصر، السعودية، سوريا، لبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

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