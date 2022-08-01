3 صفقات للظفرة في 12 ساعة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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نجح الظفرة في إنجاز 3 صفقات خلال 12 ساعة فقط، دعماً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تأهباً للموسم الجديد الذي يدخله بطموحات كبيرة، وذلك بتعاقده مع الثنائي الأجنبي، لوكاس كانديدو «28 عاماً» لاعب الارتكاز، والذي كان قد شارك في النصف الثاني من الموسم الأخير مع الفريق، وكان الاتجاه السائد بالتعاقد مع لاعب بديل، لكن اللجنة الفنية رأت تمديد التعاقد معه لمدة موسم، وبجانبه تم التوقيع مع المهاجم الهولندي ميتشيل فريدي قادماً من أبها السعودي، على طريقة زميله الذي سبقه في الانضمام إلى الكشوفات المهاجم محمد رايحي القادم من الباطن السعودي، كما تعاقد الظفرة أيضاً مع حارس المرمى عبد الله القميش قادماً من دبا الحصن، ليشكل إضافة لحراس مرمى الفريق بعد إعارة خالد السناني إلى الوصل مؤخراً.

وسبق أن تعاقد الظفرة أيضاً مع المدافع البرازيلي كلاوديو رافائيل قبل أيام قلائل، ليرتفع عدد الأجانب في الكشوفات إلى 4 لاعبين، بجانب تجديد التعاقد مع لاعب الوسط سلطان الغافري لمدة موسم، والذي يعتبر إضافة كبيرة لفارس الظفرة، بجانب التعاقد مع وليد عمبر بعد نهاية عقده مع اتحاد كلباء.

معسكر صربيا

وتغادر بعثة الفريق اليوم إلى صربيا، لإقامة المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الجديد بقيادة المدرب نيبوشا، والذي يستمر حتى 14 أغسطس الجاري، يؤدي خلاله الفريق سلسلة من التدريبات مع خوض 4 مباريات ودية، وستكون البداية بمواجهة يدينستوفا بوتفي الصربي الخميس المقبل، والمباراة الثانية أمام النصر الكويتي يوم 7 أغسطس الجاري، ويلتقي في ثالث تجاربه الودية الكاظمية الكويتي يوم 10 من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته بمقابلة الحزم السعودي 13 أغسطس، على أن تعود البعثة بعدها إلى أبوظبي لمواصلة التحضيرات بعد فترة راحة قصيرة استعداداً للموسم.

حماس اللاعبين

وأثنى حسن الحمادي مشرف الظفرة على المرحلة الأولى من الإعداد، ذاكراً أنها شهدت حماساً كبيراً من اللاعبين برهن على جديتهم ورغبتهم في تقديم موسم متميز خلال كافة البطولات يرضي طموح الجماهير ويتناسب مع اسم النادي، ذاكراً أنهم ينتظرون من اللاعبين جهداً أكبر في معسكر صربيا لتحقيق الفائدة المطلوبة التي تعينهم على خوض جميع التحديات بقوة مع تحقيق أفضل النتائج.

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