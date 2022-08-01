خريبين خارج حسابات الوحدة في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح السوري عمر خريبين «28 عاماً» مهاجم الوحدة خارج حسابات الجهاز الفني في الموسم الجديد، على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن عدم نجاح صفقة انتقاله إلى شباب الأهلي، الذي كان قد أبدى رغبته في الاستفادة من خدماته بسبب مطالبه المالية، بعد أن اتفق الجهازان الفني والإداري على إبعاده من قائمة الفريق نتيجة وجود 6 أجانب في الكشوفات.

وحسب المصادر، فإن خريبين الذي كان قد جدد تعاقده مع النادي في فبراير الماضي حتى 2025، أبدى رغبته عدة مرات سابقة في الرحيل عن صفوف الفريق، مع عدم وجود عرض رسمي على طاولة إدارة الوحدة، واستبعد المصدر فسخ العقد من جانب النادي.

وقال: إذا لم ينتقل خريبين إلى نادٍ عن طريق عرض رسمي، فإنه سيبقى مقيداً في الكشوفات، لكن خارج القائمة التي تشارك في المباريات. وكانت بعض الأصوات قد طالبت باستمرار المهاجم السوري بعد تألقه الموسم الماضي وإحرازه 15 هدفاً في بطولة الدوري، لكن رغبة اللاعب في عدم مواصلة مشواره مع النادي قادت إلى قرار حاسم بأهمية رحيله إلى النادي الذي يسعى للاستفادة من خدماته.

مباريات ودية

وعلى جانب آخر، خسر الوحدة أمام أبها السعودي 0 - 1 في مباراته الودية الثالثة بمعسكره التحضيري للموسم الجديد بالنمسا، أول من أمس، والتي شهدت مشاركة عناصر التشكيلة الأساسية بقيادة الوافد الجديد البرتغالي بيتزي، في أول ظهور له مع الفريق، لتكون المباراة الثانية التي يخسر الفريق نتيجتها، بعد خسارته أمام ستورم النمساوي بأربعة أهداف قبل عدة أيام.

ويواصل العنابي مبارياته الودية ويلتقي في رابع مقابلاته بافوس الصربي بعد غد، كما يلتقي ضمك السعودي الجمعة المقبل، ويواجه الكويت الكويتي 9 أغسطس الجاري، ويلتقي في مباراته الودية الأخيرة الاتحاد السعودي 14 من الشهر نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز