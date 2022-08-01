«العميد» يكسب الرياض في التجربة الخامسة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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فاز فريق النصر بهدفين مقابل هدف على فريق الرياض الصاعد حديثاً إلى دوري أندية الدرجة الأولى السعودي في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي في معسكر الإعداد الخارجي الذي تحتضنه مدينة مورسكا سبورت السلوفينية. حضر المباراة محمد علي الغيثي عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم المدير التنفيذي، والذي قام بتبادل الدروع التذكارية مع بندر المقيل رئيس مجلس إدارة نادي الرياض.

سلسلة تجارب

وأنهى «العميد» المرحلة الثانية من معسكر الإعداد الخارجي، والتي تضمنت سلسلة من التجارب الخليجية والعربية والأوروبية، حيث استهل تجاربه بالتعادل بهدف لمثله أمام فريق نادي بيلتينسي أحد أندية الدرجة الثانية السلوفيني، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي أمام فريق دنيبرو 1 أحد أندية الدوري الأوكراني الممتاز، بينما خسر في المباراة الثالثة أمام بارادو الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليفوز في آخر مباراتين على القادسية السعودي بهدفين مقابل لا شيء.

مرحلة أخيرة

ويخوض النصر آخر تجربتين في الأيام المقبلة، قبل عودته إلى الدولة يوم 6 أغسطس، لاستكمال تحضيراته ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد، التي قد تشهد خوض تجارب ودية أخرى بقيادة المدرب الألماني ثورستن فينك الذي يسعى إلى رفع جاهزية الفريق وتحقيق الانسجام المطلوب بين جميع العناصر استعداداً لضربة بداية الموسم التي تجمع «العميد» بفريق الظفرة ضمن منافسات الجولة الأولى الافتتاحية لدوري «أدنوك» للمحترفين في الثاني من سبتمبر المقبل، ومواجهة فريق البطائح في الدور الأول لكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي».

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