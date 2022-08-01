الإمارات يقدم 15 لاعباً جديداً

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أعلن نادي الإمارات عن تعاقداته الجديدة خلال المؤتمر التقديمي بقاعة المؤتمرات الصحافية باستاد نادي الإمارات بحضور يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة وعبدالله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.

وفي المؤتمر قدم النادي اللاعبين الحارس إبراهيم الكعبي والحارس سعود الحوسني، والمدافع سيف السويدي، ولاعب الارتكاز سعيد راشد، والظهير الأيمن أحمد الياسي، ولاعب الارتكاز المقيم عمر كيتا، ولاعب الارتكاز خليفة عبدالله، والمهاجم الكونغولي ايريس، والظهير الأيمن شهاب الحربي، والظهير الأيسر راشد عبدالله مال الله، والجناح المغربي عصام سحيتيت، والمهاجم البرازيلي ديوغو أكوستا، ولاعب الوسط البرازيلي واندرسون موراو ديدي، والمدافع حمد حسن البلوشي، والمهاجم السنغالي فال مامادو.

ورحب يوسف البطران بالحضور واللاعبين الجدد في قلعة الصقور، قائلاً: «بدأنا منذ نهاية الموسم الماضي بوضع استراتيجية عودة الفريق إلى دوري أدنوك للمحترفين والمؤشرات إلى الآن طيبة في تنفيذها، وأضاف في كرة القدم لا تستطيع التوقع بل فقط تعمل وتنتظر التوفيق من الله».

وأضاف: «نتطلع من خلال هذه التعاقدات تحقيق الصعود لدوري أدنوك في الموسم المقبل، رغم صعوبة المنافسات، وسنواصل بناء فريق قوي قادر على الظهور بشكل مميز».

وشدد على أنهم متقبلين لكل النقد وكل الآراء من الجمهور والصحافة وقال: «لا نضيق بالنقد ونسعى أن تتبوأ كرة القدم بالإمارة موقعاً مميزاً في خارطة كرة القدم الإماراتية».

واختتم رئيس الشركة حديثه مؤكداً سعيهم للعودة بفريق الإمارات إلى المحترفين.

ورحب ثاني الشحي عضو مجلس الإدارة إدارة النادي بجميع اللاعبين، مؤكداً للاعبين وقوف الإدارة خلفهم وتسهيل كل الاحتياجات التي تساعدهم على تحقيق الهدف وإسعاد جماهير النادي.

وشكر عبدالله العاجل مشرف عام الفريق الإدارة على مجهودها الكبير والتي جعلت من هذه التعاقدات ممكنة.

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