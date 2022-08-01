دبا الفجيرة يفتتح أكاديميته الرياضية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أعلن نادي دبا الفجيرة عبر موقعه الرسمي فتح باب الالتحاق بأكاديمية كرة قدم النادي، إلى جانب استئناف الأنشطة والألعاب الفردية الأخرى، كالسباحة وتنس الطاولة، للفئات العمرية من سن 8 إلى 18عاماً، وذلك بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وحدد النادي مواعيد وشروط الالتحاق للفئات العمرية والفرص المتاحة لكل فئة، حيث ستبدأ الأكاديمية في تلقي طلبات الالتحاق، بداية من أول أغسطس المقبل وتستمر لمدة شهر، وستقدم فرصاً للأطفال من عمر 8 حتى 11 عاماً، للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي، كما تقدم أيضاً، فرصاً للاعبين الجدد والمسجلين من الأعوام السابقة، للتقدم للاختبارات واختيار اللاعبين، وذلك للانضمام لفرق المراحل السنية المسجلة بالأكاديمية، حيث تضم الأكاديمية فرقاً للمراحل السنية: 12و14 و16 و18 عاماً.

وفي إطار اهتمام النادي بالأنشطة والرياضات الفردية الأخرى، قال أحمد السلامي، رئيس لجنة الألعاب الجماعية والفردية بنادي دبا: نستأنف الأنشطة والألعاب الرياضية الأخرى عبر الأكاديمية في السباحة وتنس الطاولة وغيرهما من الرياضات، وذلك للراغبين ممن هم في نفس ذات الفئات العمرية المحددة، ويمكن لأبناء المواطنين والمقيمين من كافة الجنسيات، الراغبين في الالتحاق بأكاديمية النادي لممارسة كرة القدم والألعاب والأنشطة الأخرى كالسباحة وتنس الطاولة، التقدم بطلب الالتحاق عبر موقع النادي.

وتابع السلامي، رئيس لجنة الألعاب الجماعية والفردية: أكاديمية النادي، تقدم برامج رياضية تدريبية على مستوى عالٍ من التميز، مصممة خِصِّيصاً للأطفال والشباب، وتركز على تنمية القدرات.

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