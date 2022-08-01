110 ملايين درهم موازنة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تعتمد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الموازنة الجديدة للاتحاد، عن العام المالي الحالي، والتي تقدر ما يقارب من 110 ملايين درهم، يخصص %65 منها لصالح الارتقاء بالمنتخبات الوطنية بكافة مراحلها، سعياً لتحقيق الطموحات، كما يخصص جزء من الموازنة للارتقاء ببرامج قضاة الملاعب وتطوير مستواهم، كما سيتم اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية الماضية.

وستكون البداية بكلمة لرئيس الجمعية العمومية الشيخ راشد بن حميد النعيمي يستعرض خلالها أبرز محطات الموسم الماضي وتحديات المستقبل الكروي، ومن ثم سيتم تعيين ثلاثة أعضاء من ممثلي الأندية لمراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية.

ويقدم محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة تقريراً إدارياً وفنياً موسعاً عن نشاط اتحاد الكرة خلال الموسم الماضي، والذي نظم خلاله الاتحاد العديد من الأنشطة سواء على صعيد المسابقات أو المنتخبات، إضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية الفنية للمدربين، وتأهيل وتدريب الكوادر التحكيمية لمواجهة التحديات.

وسيتم خلال الاجتماع عرض تشكيل اللجان القضائية في اتحاد الكرة، وهي الانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات ولجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين، وتتجه النية للعمومية إلى تجديد الثقة في كافة رؤساء اللجان القضائية، فيما سيكون هناك تعديل طفيف على أعضاء تلك اللجان من خلال مشاركة بعض الوجوه الشابة الطموحة، مع مراعاة مشاركة العنصر النسائي في كافة اللجان القضائية.

كما سيتم الاستماع إلى آراء مقترحات الأندية في تطوير العمل والارتقاء به من خلال تقديم أفكار تسهم في تحقيق رؤية 2038 التي وضعها الاتحاد خلال الفترة الماضية من خلال بند ما يستجد من أعمال.

وعلم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة أجل عرض تعديلات مختلف اللوائح والقوانين للجان القانونية على الجمعية العمومية، بسبب إعادة مراجعة تلك اللوائح مرة أخرى بعد أن أبدت الأندية عدداً من الملاحظات الجوهرية خلال ورشة العمل التي نظمها اتحاد الكرة مؤخراً.

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