كلباء يكتسح «البطل» السلوفيني بالخمسة

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء مباراته الودية الأولى بمعسكره الخارجي في النمسا، والتي انتهت بفوز النمور على فريق شامبيون (البطل) السلوفيني بخماسية نظيفة، وجاءت الأهداف الخمسة على مدار الشوطين عن طريق ياسر حسن وملابا وأحمد عامر ومحمد علي وفهد باروت، وقام الجهاز الفني لفريق كلباء بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي بإقحام عدد كبير من لاعبي النمور بغية الوقوف على مستواهم في أول تجربة للمدرب بعد التعاقد معه خلفاً للأورغوياني خورخي داسيلفا، وسيواصل كلباء معسكره الخارجي، والذي يخوض خلاله أكثر من مباراة ودية تجريبية استعداداً للموسم.

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