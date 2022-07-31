مواجهات ساخنة في نصف نهائي كواترو للأكاديميات الخليجية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

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تقام مساء الاثنين مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم في نسختها الخامسة، والتي ينظمها مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمشاركة 12 فريقاً من فئتي 12 سنة و14 سنة.

ويلتقي في فئة 12 سنة فريقا الأكاديمية الأرجنتينية وأكاديمية سفنتين فور الكويتي في الخامسة مساء لتحديد المركزين الخامس والسادس، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق فوز معنوي لتصحيح الأوضاع بعد احتلالهما المركز الأخير في دور المجموعات.

وتنطلق في الخامسة مساء المباراة الأولى للدور نصف النهائي، إذ يلتقي فريق أكاديمية سبورت فور أوول متصدر المجموعة الأولى مع فريق أكاديمية الطريف العماني وصيف المجموعة الثانية في لقاء قوي بين الفريقين.

ويتطلع الطريف إلى تحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية، ولكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة سبورت فور أوول الذي يسعى لمواصلة عروضه القوية ونتائجه المميزة وتقديم أفضل ما لديه من أجل الوصول إلى محطة الختام يوم الثلاثاء.

وفي اللقاء الثاني، والذي يقام في السادسة مساء، يصطدم أكاديمية سمارت الكروية العماني متصدر المجموعة الثانية بطموحات أكاديمية طموح أوليه البحريني وصيف المجموعة الأولى.

وفي فئة 14 سنة تقام في السابعة مساء مباراة بين أكاديمية العطار العراقي ونظيره فريق أكاديمية سبورتي الكويتي لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وتبلغ الإثارة ذروتها بانطلاق مباراتي الدور نصف النهائي، إذ يلتقي في المباراة الأولى فريقا أكاديمية طموح أوليه متصدر المجموعة الأولى والأكاديمية الأرجنتينية وصيف المجموعة الثانية في مباراة نارية بين الطرفين في الثامنة مساء.

ويدخل أكاديمية أوليه المباراة منتشياً بنتائجه الباهرة في الدور الأول، ويسعى لتأكيد جدارته في هذا اللقاء، بينما يطمح فريق الأكاديمية الأرجنتينية لتقديم عرض قوي يخطف من خلاله بطاقة التأهل.

وفي المباراة الثانية يلتقي أكاديمية القصيم السعودي متصدر المجموعة الثانية مع أكاديمية سمارت الكروية العماني وصيف المجموعة الأولى في التاسعة مساء في مباراة تعد بالكثير نظراً للمستوى الفني الذي قدمه الفريقان في الدور الأول.

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