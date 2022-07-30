«أمطار الخير» تدفع لتمديد معسكر كلباء بالنمسا

المصدر: متابعة ـ محمد فضل

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تتجه النية في أروقة إدارة نادي اتحاد كلباء إلى تمديد فترة المعسكر الخارجي الحالي بالنمسا، والتي تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل، إلى أيام إضافية وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني الذي يقوده الإيراني فرهاد مجيدي الذي وصل إلى معسكر الفريق أمس، ويأتي قرار تمديد فترة المعسكر نسبة لتأثر ملاعب النادي في كلباء بموجة الأمطار الأخيرة، والتي غمرت ملاعب النادي تماماً بالمياه.

وأكد محمد مطر الزعابي نائب رئيس شركة كرة القدم بكلباء ورئيس البعثة أن تدريبات الفريق الحالية في النمسا تسير حسب ما هو مخطط لها مسبقاً، ووفق رؤية المدرب الإيراني فرهاد مجيدي وجهازه الفني، والتي بدأت من بداية الاستعدادات في كلباء ومن ثم الانتقال إلى المعسكر الخارجي وتشتمل التدريبات على فترتين صباحية ومسائية وسيخوض الفريق أولى مبارياته الودية مساء اليوم أمام شامبيون سلوفينيا بملعب باد تاتزماندروف.

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