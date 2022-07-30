صانع ألعاب ستيوا بوخاريست يقترب من الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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اقترب الجزيرة من التعاقد مع الدولي الروماني فلورين تاناسي (27 عاماً) صانع ألعاب فريق بلاده ستيوا بوخارست، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، والذي ترددت أنباء سابقة عن انضمامه للشارقة.

وأكدت الأنباء أن الصفقة أوشكت على الدخول في حيز التنفيذ باتفاق كل الأطراف، وتبقى التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة، والذي يتوقع أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة ليكون الصفقة الأولى لفخر أبوظبي في فترة التعاقدات الصيفية الحالية ورابع أجانب الفريق بجانب ميلوس وسيريرو وعبدالله ديابي.

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