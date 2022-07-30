«أبها» آخر تجارب العين في معسكر ألمانيا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يودع العين، معسكره التحضيري للموسم الجديد بمواجهة أبها السعودي عند الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في ثالث مبارياته الودية والتي يغادر بعدها متوجهاً إلى النمسا لإقامة القسم الثاني من الإعداد الخارجي.

وكان «الزعيم» قد أدى سلسلة من التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية عقب وصوله إلى ألمانيا تحت قيادة المدرب روبيروف وبقية طاقم الجهاز الفني شهدت حماساً كبيراً من اللاعبين ورغبة في الاستفادة من التحضيرات بهدف تقديم موسم حافل وتحقيق أفضل النتائج التي ترضي تطلعات جماهير وإدارة النادي.

وأدى الفريق حتى السبت 16 حصة تدريبية في 10 أيام، وخاض مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام هانكوفين هيلينغ والتي كسبها بهدف سفيان رحيمي، والثانية أمام غروتر فورث فاز فيها بثنائية جوناتاس وسفيان رحيمي، وأشرك الجهاز الفني في المباراتين مجموعة كبيرة من اللاعبين بهدف تجهيز جميع العناصر خلال فترة المعسكر، وأظهر اللاعبون القدامي والجدد مستويات متميزة وإصراراً كبيراً في المباراتين اللتين أكدتا أن الفريق يمضي في طريقه نحو حصد البطولات.

وعقب لقاء اليوم أمام أبها السعودي، تتوجه بعثة العين إلى النمسا، التي يواصل بها الفريق تحضيراته مع خوض عدد من المباريات الودية، منها مباراة أمام الفيحاء السعودي يوم 4 أغسطس المقبل، ويلتقي في اليوم التالي الكويت الكويتي، مع خوض 4 مواجهات أخرى أمام عدد من الفرق القوية قبل العودة إلى أبوظبي يوم 20 أغسطس المقبل ليرتاح لمدة يومين يعود بعدهما لاستئناف التدريبات تأهباً للمباريات الرسمية.

دعم الجمهور

من جانبه أكد سالم الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين، رئيس البعثة، أن الأجواء جيدة وسط أفراد البعثة وأن الجميع بخير، مثمناً الدعم الكبير من جماهير النادي للفريق في كل مكان يذهب إليه، مقدماً الشكر للجميع على المتابعة والاهتمام سواء داخل الدولة أم خارجها، واعداً محبي الزعيم بتقديم موسم غير يكون على قدر الطموحات.

استقرار

وبعيداً عن التحضيرات البدنية، فإن العين يشهد استقراراً كبيراً في الفترة الحالية، بعد نجاح إدارة النادي في إنجاز عدد من الملفات المهمة أبرزها المحافظة على استمرارية المدرب ربيروف في قيادة الفريق، بجانب التعاقد مع الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس، والأوكراني أندري يارمولينكو، إضافة إلى تمديد عقد مدافعه البرازيلي، المقيم أيريك حتى 2025، وتمديد عقد خالد البلوشي حتى 2026 والتمديد مع يحيى نادر حتى 2026 في خطوات استهدفت تأمين مستقبل الفريق بعناصره الشابة المتألقة، وغيرها من الملفات التي تم إنجازها بنجاح.

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