الأبيض يلاقي الأرجنتين ودياً 16 نوفمبر بأبوظبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

علم «البيان الرياضي» أن منتخبنا الوطني الأول سوف يلاقي الأرجنتين ودياً يوم 16 نوفمبر المقبل في أبوظبي على هامش معسكر التانغو في أبوظبي استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2022، حيث يشارك في المجموعة «ج» التي تضم إلى جانبه السعودية والمكسيك وبولندا.

وسوف يعقد المدرب الأرجنتيني للأبيض اروابارينا مؤتمراً صحافياً للكشف عن برنامج الأبيض خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء رحلته الأوروبية الحالية لزيارة معسكرات بعض الأندية، للوقوف على مستوى اللاعبين قبل إعلان قائمته لبداية سلسلة تجمعات تبدأ في سبتمبر، حيث يلاقي الأبيض منتخب باراغواي ودياً في معسكر فيينا، استعداداً لمشاركات الفريق المهمة خلال عام 2023، وهي، كأس الخليج العربي (خليجي 25) والمقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل، ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقررة في الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال يونيو المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز