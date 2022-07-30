راشد بن حميد يشهد نهائي كأس المغرب

المصدر: الرباط - البيان

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شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم المباراة النهائية لبطولة كأس المغرب 2022 بين فريقي نهضة بركان والوداد، التي أقيمت، أول من أمس، في ملعب المجمع الرياضي، الأمير مولاي عبدالله، بمدينة الرباط.

والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال حضوره النهائي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وعدداً من مسؤولي الرياضة في المملكة المغربية. وفاز فريق نهضة بركان بكأس البطولة بركلات الجزاء الترجيحية 3 - 2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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