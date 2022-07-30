31 % نسبة تغيير الأجانب في دوري «أدنوك»

المصدر: دبي- علي الظاهري

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لم يتبق سوى نحو شهر واحد على انطلاق دوري «أدنوك» للمحترفين الذي سيشهد في نسخته الجديدة تواجد 70 لاعباً أجنبياً يمثلون 14 نادياً من أندية المحترفين في الدولة، ورغم أن العد التنازلي قد بدأ على انطلاق قطار الدوري إلا أن السباق المحموم على مستوى المحترفين الأجانب ما زال مستمراً، حيث شهدت فترة الانتقالات الصيفية 22 صفقة جديدة حتى الآن على مستوى المحترفين الأجانب بخلاف اللاعبين المقيمين، وبلغت نسبة التغيير في المحترفين الأجانب 31% شملت 10 أندية في دورينا، بينما لم تعلن 4 أندية عن أي تعاقدات جديدة مع لاعبين أجانب حتى الآن، وهي الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة وبني ياس.

اكتمال

اكمل الوحدة ملف المحترفين الأجانب بعد التعاقد مع البرتغالي الدولي لويس ميجيل «بيتزي» قادماً من بنفيكا البرتغالي، وماركاس من باكوس فيريرا البرتغالي، لينضما إلى أندريه سيلفا وفابيو مارتينز وجواو بيدرو.

وتمكن العين من قطع شوطاً كبيراً بعد التعاقد مع الجناح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو من ويستهام الإنجليزي، والأرجنتيني ماتياس بلاسيوس صانع ألعاب بازل السويسري. وتعاقد النصر مع المدافع لوكاس ألفيس «لوكاو» من باس لاميا اليوناني والبرازيلي جاندير برونو «جاجا» من بوافيستا البرازيلي.

صفقة واحدة

ولم يعلن عجمان سوى عن صفقة واحدة مع البحريني علي مدن من نادي الرفاع البحريني بعد تجربته في الموسم الماضي مع العروبة . وضم الوصل البرازيلي غابرييل دي سوزا «جابرييلزينهو» من ريو آفي البرتغالي، إضافة للمدافع الدولي المغربي سفيان بوفتيني.

وتعاقد اتحاد كلباء مع المدافع البرازيلي إيجور روسي قادماً من نادي الفيصلي السعودي، والإيطالي دانييل بيسا لاعب وسط فيرونا الإيطالي والسلوفاكي فيليب كيش لاعب ارتكاز الاتفاق السعودي، بينما تعاقد خورفكان مع الأنغولي فابيو أبرو مهاجم الباطن السعودي، والصربي لازار روسيتش مدافع مورينسي البرتغالي.

وتعاقد الظفرة مع المغربي محمد رايحي لاعب الباطن السعودي والمدافع البرازيلي كلاوديو سانتوس قادماً من نادي أولمبيك آسفي المغربي.

وعلى مستوى الأندية الصاعدة حديثاً لدوري «أدنوك» للمحترفين، فإن نادي البطائح برزت تعاقداته على مستوى اللاعبين المواطنين بصورة أكبر في الفترة الماضية، وتسارعت وتيرة العمل على مستوى المحترفين الأجانب بعد الإعلان في الأيام الماضية عن التعاقد مع البرازيلي لورينسي رودريغيز قادماً من نادي جوزتيبي التركي، والدولي الجنوب أفريقي تيبانغ فيتي قادماً من نادي بيلينيسيس البرتغالي، فيما تعاقد دبا الفجيرة مع الهولندي جوي سليخرس جناح ايندهوفن اف سي الهولندي والمونتنيغري المسند شكيشج والبرازيلي مارسيلو دوس سانتوس قادماً من نادي الطائي السعودي.

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