اتحاد الكرة يختتم فعاليات المعسكر الصيفي الثالث للمواهب

المصدر: دبي - البيان

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اختتم صباح أمس المعسكر الصيفي الثالث للمواهب الذي نظمته لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد الكرة في الفترة من 18 إلى 29 يوليو الحالي، بمشاركة 30 طفلاً من الفئة العمرية بين 12 و15 عاماً.وأكد إبراهيم سلمان الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير أن نجاح المعسكر هو ثمرة التعاون بين الاتحاد وأسر الأطفال، مشيداً بحرص الأطفال على المشاركة بجميع الفعاليات، وقال: «إن الرياضة للجميع، ونحن نضعها في خدمة المجتمع».

وأضاف: «سنعمل دائماً على تطوير وتحديث برامجنا من أجل منح الموهوبين الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم في وقت مبكر، وأن اتحاد الكرة يوفر كل متطلبات نجاح التجمعات الخاصة بالموهوبين الصغار».

وفي ختام المعسكر، قامت مريم حمد بن فهد عضو لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على الموهوبين الذين شاركوا في فعاليات وأنشطة المعسكر.

واشتمل برنامج المعسكر على فقرات متنوعة، تضمنت مجموعة من التمارين الرياضية، والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى استكشاف المواهب.

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