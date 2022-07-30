أرقام مثيرة لأصحاب المراكز الأخيرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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طبيعي أن ينجح المتميزون في صناعة التاريخ، ولكن لا يمنع عدم التميز من كتابة أسطر في التاريخ، وهذا ما بينته إحصاءات الموسم الماضي في الدوري الإماراتي لكرة القدم «دوري أدنوك للمحترفين» الذي تشارك فيه 153 لاعباً في تسجيل 518 هدفاً في 182 مباراة، جرت في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم خلال الموسم الماضي، ومنهم 40 لاعباً لم يسجل كل منهم سوى هدف واحد، و33 لاعباً سجل كل منهم هدفين، وهؤلاء اللاعبون هم من جاؤوا في المركزين الأخيرين لقائمة هدافي الدوري، ولكن منهم أيضاً، من احتل المركز الأخير في قوائم الإحصائيات الرقمية لموسم 2021 - 2022.

ففي صناعة الأهداف الـ153، تشارك 76 لاعباً في صناعة هدف واحد لكل منهم، فيما تصدر ضياء سبع لاعب النصر السابق، القائمة بـ9 صناعات، وتشارك 6 لاعبين في المركز الأخير لقائمة دقائق اللعب، بعدما شارك كل منهم لدقيقة واحدة فقط في مباريات أنديتهم، وتصدر القائمة علي الحوسني حارس مرمى عجمان بـ2340 من إجمالي 358419 دقيقة لعب، تشارك فيها 448 لاعباً، وجاء 53 لاعباً في المركز الأخير لقائمة الافتكاك الناجح بافتكاك واحد لكل منهم.

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وتقاسم 4 لاعبين، المركز الأخير لأقل اللاعبين لمساً للكرة (بلمسة واحدة يتيمة)، مع العلم أن القائمة ضمت 445 لاعباً، وتصدرها تولاني سيريرو لاعب الجزيرة بـ2296 لمسة، وضمت قائمة التسديدات، 318 لاعباً، وتصدرها لابا كودجو لاعب العين بـ105 من إجمالي 3486 تسديدة، ومنهم 54 لاعباً ليس في رصيد كل منهم سوى تسديدة واحدة، ورغم وجود 442 لاعباً في قائمة التمريرات الصحيحة، وتصدرها تولاني سيريرو لاعب الجزيرة بـ 1894 من إجمالي 117812 تمريرة، إلا أن منهم 11 لاعباً مرر كل منهم تمريرة واحدة صحيحة.

وفي قائمة الكرات العرضية، تشارك 321 لاعباً في لعب 4190 كرة عرضية، وتصدرها بندر الأحبابي لاعب العين بـ101 عرضية، ومنهم 59 لاعباً لم يلعب كل منهم سوى كرة عرضية واحدة، وفي الوقت الذي تصدر فيه ريان مينديز لاعب النصر، قائمة المراوغات الناجحة بـ75 مراوغة من إجمالي 3120 مراوغة قام بها 326 لاعباً، كان نصيب 64 لاعباً، مراوغة واحدة لكل منهم.

وسجل 103 أهداف بالرأس طوال الموسم، وتشارك في تسجيلها 64 لاعباً، وكان 6 أهداف منها من نصيب جواو بيدرو لاعب الوحدة، فيما سجل 42 لاعباً هدفاً واحداً لكل منهم، وشهد الموسم الماضي، 17216 مواجهة ناجحة، كان من نصيب ماكيتي ديوب لاعب الظفرة، 250 مواجهة، ليتصدر قائمة المواجهات الناجحة، والتي ضمت 428 لاعباً، ومنهم 21 لاعباً ليس في رصيد كل منهما سوى مواجهة واحدة ناجحة.

وتصدر ديوب، قائمة المواجهات الهوائية الناجحة بـ171 من إجمالي 4743 مواجهة تشارك فيها 376 لاعباً، ومنهم 48 لاعباً ليس في رصيد كل منهم سوى مواجهة واحدة، وتصدر علي الحوسني حارس مرمى عجمان، قائمة الأكثر تغطية طوال الموسم بـ229 من إجمالي 19898 تغطية تشارك فيها 428 لاعباً، ولم يقم منهم 18 لاعباً سوى بتغطية واحدة فقط.

ونجح عبد السلام محمد لاعب اتحاد كلباء، في تصدر قائمة الأكثر اعتراضاً للتمرير بـ47 من إجمالي 3581 اعتراضاً قام به 359 لاعباً، ومنهم 56 لاعباً قام كل منهم باعتراض وحيد، وتصدر فهد الظنحاني حارس مرمى الظفرة، قائمة الأكثر تصدياً للكرة بـ58 من إجمالي 1024 تصدياً، قام به 53 حارساً، وآخر القائمة، سالم خيري مفتاح حارس الظفرة، والذي قام بتصدٍ وحيد، عندما شارك لمدة 37 دقيقة فقط في مباراة واحدة لفريقه الموسم الماضي.

وتصدر عبدالله سلطان حارس مرمى الظفرة، قائمة التمريرات الطويلة الناجحة بـ173 من إجمالي 9313 تمريرة قام بها 383 لاعباً، ومنهم 31 لاعباً، في رصيد كل منهم تمريرة واحدة فقط.

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