الكعبي: أساسي في «الهواة» أفضل من احتياطي في «المحترفين»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال إبراهيم الكعبي حارس مرمى الصقور، الذي عاد إلى كشوفات النادي بعد 5 مواسم، قادماً من العين في صفقة انتقال حر: إنه فضل العودة لناديه السابق والمشاركة أساسياً في دوري الهواة، على الانضمام لأحد أندية دوري المحترفين والجلوس احتياطياً، مبيناً أنه كان يمتلك فرصة التوقيع مع ناد في المحترفين، لكنه رأى أن الصقور أفضل له حتى يتمكن من اللعب أساسياً ويعد نفسه بشكل أفضل ويطور من قدراته في حماية العرين، ذاكراً أن حارس المرمى يحتاج دائماً للتواجد بين الخشبات الثلاث في المباريات التنافسية حتى يكون في قمة مستواه وكامل جاهزيته.

وذكر أنه فضل نادي الإمارات لأنه يمثل بيته الذي عاش فيه أجمل أيامه الكروية، وقال: 3 أو 4 أندية في دوري الأولى طلبت التعاقد معي وأحد الأندية قدم لي عرضاً مالياً أفضل بكثير لكنني اخترت نادي الإمارات، لأنني أعرفه جيداً وأعرف أهله وهو أكثر ناد ارتحت للعب في صفوفه خلال مسيرتي في الملاعب.

تقدير

وأضاف: أيضاً وجدت تقديراً من إدارة النادي بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، الذي قدم لي دعماً معنوياً كبيراً حتى قبل التوقيع في الكشوفات وتحدث معي حديثاً طيباً، يضاعف من مسؤوليتي في الموسم الجديد حتى أكون على قدر ثقته وثقة الإدارة ومحبي النادي.

وأشار حارس مرمى الصقور إلى أن الإعداد يسير بشكل جيد، بقيادة المدرب فتحي العبيدي، ذاكراً أن الفريق سيصل إلى مرحلة ممتازة من الإعداد البدني مع نهاية فترة التحضيرات، ذاكراً أن العبيدي ومعاونيه يهتمون بالجانب البدني ويقومون بعمل كبير، وأضاف: في الموسم الماضي كان العروبة تحت قيادة العبيدي ومعاونيه أفضل فريق من الناحية البدنية في المحترفين، لأن الجهاز الفني يهتم بأدق التفاصيل، في وجود دكتورة متخصصة تقوم بعمل رائع، صراحة ما يحدث في النادي حالياً لا تجده في أي ناد.

استفادة

شدد إبراهيم الكعبي على أن فريقه مطالب بمواصلة الاجتهاد والاستفادة القصوى من الفترة الحالية، ذاكراً أن دوري الأولى سيكون الأقوى والأصعب، لأن هنالك عدداً كبيراً من الفرق التي تعمل من أجل الصعود وجميعها فرق قوية ، مؤكداً أن ذلك يفرض عليهم التركيز والعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق طموح الجماهير في إعادة الفريق من جديد للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز