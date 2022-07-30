فهد الظنحاني..6 مواسم من التألق والتطور

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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برز فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس خلال المواسم الـ 6 الأخيرة بتطور مستواه وتألقه اللافت الذي قاده إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، محققاً جزءاً من أحلامه في كرة القدم، بعد مجهود كبير في التدريبات وعزيمة لم تلن.

وخطف الظنحاني الأنظار، للمرة الأولى بشعار دبا الفجيرة الذي كان قد لعب له معاراً من ناديه الأسبق الوحدة، في موسم 2016 - 2017 بعد صعود الفريق من الهواة إلى المحترفين، وخلال هذا الموسم قدم مستويات متميزة جعلته ينافس على جائزة أفضل حارس، على الرغم من أن شباكه حينها استقبلت 54 هدفاً في جميع مباريات الدوري البالغ عددها 26 مباراة، لكنه نافس حراس أندية المقدمة، وكان ضمن أفضل 3 حراس في المنافسة، وواصل بعدها في الموسم الثاني تألقه مع النواخذة، ونجح في المحافظة على الفريق بالدوري والذي مثل إنجازاً كبيراً لدبا الذي احتل حينها المركز التاسع في جدول الترتيب واستقبلت شباكه في ذلك الموسم 36 هدفاً في 22 مباراة، وحقق أيضاً إنجازاً كبيراً بمشاركته في نسختين من الدوري على مدار موسمين متتاليين دون أن يغيب عن مباراة.

العودة إلى العاصمة

وبعد تألقه مع دبا، عاد فهد الظنحاني إلى العاصمة من جديد، ولكن إلى نادي بني ياس الذي لعب معه 4 مواسم، واصل عبرها تألقه وتطور مستواه، ولفته للأنظار، ليكون من ضمن حراس النخبة الذين يتم اختيارهم لقائمة المنتخب الوطني، وظل الظنحاني أساسياً مع «السماوي» خلال المواسم الأربعة الماضية، وساهم في وضع بصمته مع زملائه في الطفرة التي شهدها النادي بعد عودته من جديد لدوري المحترفين وقاده إلى وصافة الدوري الموسم قبل الماضي 2020 - 2021 وهي المرة الثانية التي يحقق فيها «السماوي» وصافة المحترفين والذي كان حققه للمرة الأولى موسم 2010 - 2011، في إنجاز لعب فيه الحارس المتألق دوراً بارزاً قاد به الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وخلال الموسم الأخير تربع حارس السماوي على قمة الدوري باعتباره أكثر الحراس تصدياً للكرات بعدد 85 تصدياً.

لكن طموحات فهد الظنحاني ما زالت أقل من التي حققها في السنوات الماضية، حيث يسعى لمواصلة رحلة النجاح وبلوغ منصات التتويج بالعديد من الألقاب مع رغبته الواضحة في أن يصبح الحارس الأول للمنتخب الوطني الأول خلال الوقت القريب.

قدرات كبيرة

ويرى دانيال ايسايلا، المدير الفني للسماوي أن الظنحاني يمتلك قدرات كبيرة، تؤهله لتحقيق كافة طموحاته، ذاكراً في تصريحات سابقة أن حارس مرمى فريقه يعتبر عنصراً مهماً في جميع المباريات وأنه لا يستغرب تألقه لأنه من أكثر اللاعبين اجتهاداً وانضباطاً، معرباً عن سعادته أن يكون لديه حارس بقيمة ومستوى فهد الظنحاني.

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