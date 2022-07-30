فراس الخصيبي: نجوم العين سر انطلاقتي الجديدة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد فراس الخصيبي لاعب فريق الإمارات، أن وجود عدد من النجوم الكبار في صفوف فريق العين وراء إعادة اكتشاف نفسه من جديد والبحث عن تجربة أخرى قبل نحو موسمين، وقال اللاعب لـ «البيان»: إنه لم يجد الفرصة المناسبة مع «الزعيم» في ظل وجود مجموعة من اللاعبين المميزين في تلك الفترة، وخصوصاً على مستوى منظومة الدفاع مثل مهند العنزي وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد والياباني تسوكاسا شيوتاني، مما شجعه على البحث عن وجهة جديدة، مشيراً إلى أنه يعتبر تجربته مع نادي الإمارات بمثابة انطلاقة جديدة في مشواره الكروي، رغم أن الفترة الأولى كانت صعبة بالنسبة له لكن بعد التأقلم تأكد أن اختياره كان صائباً وأنها أفضل خطوة له.

وأضاف أنه استفاد كثيراً من الفترة التي قضاها بجانب نجوم كبار في نادي العين، أبرزهم إسماعيل أحمد ومحمد فايز والحارس الدولي خالد عيسى، الذين كانوا بجانبه سواء داخل الملعب أم خارجه من خلال إعطاء النصائح والتوجيهات والتحفيز، مبيناً أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش من المدربين الذين لا ينساهم كونه أعطاه الفرصة، وكان حريصاً على اكتشاف النجوم الواعدين رغم أن بدايته مع الفريق الأول كانت في معسكر 2015 تحت إشراف الكرواتي زلاتكو داليتش.

مفاوضات

وعن وجود مفاوضات للانتقال إلى اللعب لأحد أندية دوري «أدنوك» للمحترفين، قال إن انتقاله إلى نادٍ آخر بيد إدارة نادي الإمارات كونه مرتبطاً بعقد يمتد إلى عام 2024، وهو حالياً مستمر مع «الصقور» رغم وجود مفاوضات شفهية، مشيداً بالأجواء المثالية في رأس الخيمة.

ولفت إلى أنه تأسس في نادي العين منذ أن كان في السابعة من عمره حتى الفريق الأول، لكن الشغف والرغبة في كرة القدم دفعه للبحث عن نفسه في مكان آخر في حال لم يجد الفرصة، موضحاً أن طموحه ليس الوصول إلى المنتخب الوطني الأول وحسب، وإنما المشاركة في المباريات الدولية بقميص «الأبيض»، ولن يفقد الفرصة حتى لو كان يلعب في أحد أندية الدرجة الأولى.

العودة للمحترفين

أشار الخصيبي إلى أن الفريق قادر على العودة والصعود إلى دوري المحترفين من جديد، خصوصاً في ظل العناصر الموجودة والاستقطابات الجديدة إلى جانب صعود الوجوه الواعدة تحت قيادة المدرب فتحي العبيدي الذي يتميز بسياسة العمل وفق منظومة جماعية، موجهاً رسالة إلى جميع اللاعبين الصغار من خريجي أكاديميات الكرة، بأهمية البحث عن تجربة أخرى إذا لم يجد الفرصة في ناديه مهما كان حجم التحديات والصعوبات التي قد يواجهها وسيحصد ثمار اجتهاده ومثابرته بلا شك.

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