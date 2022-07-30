«جاجا» يوقع أول أهدافه بشعار «العميد»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تغلب فريق النصر على القادسية السعودي بهدفين مقابل لا شيء أول من أمس في المباراة التي جمعت الفريقين في معسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا، وجاء فوز النصر على نظيره السعودي عبر هدفي اللاعب عبدالله أنور والبرازيلي جاندير برونو (جاجا) الوافد الجديد في صفوف «العميد» ليمضي «جاجا» أول أهدافه مع الفريق بعد التعاقد معه قبل نحو 10 أيام.

وتعتبر التجربة هي الثالثة للنصر في معسكر سلوفينيا الذي يختتمه يوم 6 أغسطس المقبل، حيث تعادل مع فريق نادي بيلتينسي أحد أندية الدرجة الثانية السلوفيني في التجربة الأولى وانتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي أمام فريق دنيبرو 1 أحد أندية الدوري الأوكراني الممتاز.

وقدم الدكتور حسن سهيل رئيس البعثة عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم ومشرف الفريق الأول، درعاً تذكارية إلى أحمد غدران رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السعودي على هامش اللقاء. وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني ثورستن فينك على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين من بينهم عبدالله أنور الذي افتتح التسجيل في الشوط الأول من المباراة.

المرحلة الثالثة

ومن المقرر أن يخوض «العميد» 4 مباريات أخرى قبل العودة إلى الدولة لاستكمال التحضيرات في المرحلة الثالثة والختامية من الإعداد للموسم الكروي الجديد الذي يستهله بمواجهة فريق الظفرة في مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري «أدنوك» للمحترفين، ومواجهة فريق البطائح في الدور الأول لكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي».

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