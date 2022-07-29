في قائمة أبطال دوري المحترفين.. الجزيرة الأعلى تهديفا والشارقة الأكثر استقبالا للأهداف

المصدر: وام

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تصدر فريق الجزيرة قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف على مدار تاريخ المسابقة من بين فرق دوري المحترفين الإماراتي المتوجين سابقا باللقب.

ومن بين الفرق المتوجة باللقب، يعتلي فريق الشارقة قائمة الفريق الأكثر استقبالا للأهداف في المسابقة منذ بدايتها في موسم 2008 / 2009 وحتى الموسم الماضي.

وبحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، بلغ عدد الأهداف الإجمالي للفرق الـ5، التي توجت بلقب المسابقة على مدار تاريخها، 3024 هدفا، واستقبلت شباك هذه الفرق مجتمعة 2014 هدفا في 13 موسما أقيمت منذ بدء فعاليات دوري المحترفين.

وتوج العين بلقب دوري المحترفين 5 مرات وتليه فرق شباب الأهلي /3 ألقاب/، والجزيرة /لقبان/، والوحدة والشارقة برصيد لقب واحد لكل منهما.

ويتصدر الجزيرة قائمة أكثر أبطال المسابقة في عصر الاحتراف تسجيلا للأهداف حيث أحرز لاعبوه 692 هدفا خلال 13 موسما من المسابقة، وكان 2016/2017 ، والذي توج فيه باللقب للمرة الثانية هو الأفضل له على مستوى التهديف بـ 72 هدفا.

ويأتي العين ثانيا بـ 687 هدفا في 13 موسما، وكان 2012/2013 ، الذي توج فيه باللقب للمرة الثانية هو الأفضل بـ 74 هدفا ..واحتل الوحدة المركز الثالث بـ 614 هدفا في 13 موسما وكان 2018/2019 هو الأفضل له بـ 63 هدفا، برغم أنه لم يتوج باللقب.

وجاء فريق شباب الأهلي رابعا بـ601 هدف في 13 موسما، وكان 2012/2013 هو الأفضل له بـ 62 هدفا، برغم أنه لم يتوج باللقب. وحل الشارقة خامسا بـ 430 هدفا في 12 موسما، حيث هبط في موسم 2012/2013، وكان 2018/2019 هو الأفضل له بـ57 هدفا وتوج فيه بلقبه الوحيد.

وفي قائمة أكثر الفرق الأبطال استقبالا للأهداف في عصر الاحتراف، تصدر الشارقة القائمة بـ436 هدفا، وكان 2011/2012 هو الأعلى عددا للأهداف في شباكه بـ 53 هدفا. وجاء الجزيرة ثانيا /424 هدفا في 13 موسما منها 50 هدفا في موسم 2015/2016/، ويليه الوحدة /415 هدفا في 13 موسما و41 هدفا في 2012/2013/ .

ويأتي فريق شباب الأهلي رابعا /392 هدفا في 13 موسما منها 43 في 2009/2010/ ثم العين خامسا /347 هدفا منها 37 هدفا في 2016/2017/

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