منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية يواجه بولندا في دور الـ 16 لكأس العالم

المصدر: وكالات

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تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، التي تستضيفها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن حتى 30 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخباً تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاء تأهل منتخب الإمارات لدور الـ 16 باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف منتخبي ألمانيا والسويد.

ويُشارك منتخبنا للمرة الأولى في النسخة الحالية من البطولة، بعدما تصدر مجموعة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمثله ثلاثة لاعبين هم أحمد السويدي، وسالم الحمادي، وعلى الحمادي.

ويلتقي منتخبنا اليوم الجمعة مع نظيره البولندي بدور الـ 16 لبطولة كأس العالم.

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