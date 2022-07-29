الغامبي ديمبو يقترب من «العميد»

المصدر: دبي- علي الظاهري

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اقترب فريق النصر من التعاقد مع المهاجم الغامبي ديمبو داربو «23 عاماً» قادماً من نادي شاختيور سوليغورسك أحد أندية الدوري البيلاروسي الممتاز. وبدأ ديمبو مسيرته الكروية مع نادي ريل دي بانجل الغامبي ثم انتقل في موسم 2017-2018 إلى نادي ناديمبور السنغالي قبل الرحيل في الموسم الذي يليه إلى نادي شكوبي المقدوني ليستقر في آخر موسمين مع نادي شاختيور البيلاروسي الذي أنهى مسابقة الدوري في المركز الخامس.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون ديمبو هو اللاعب السادس الذي ينضم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع اللاعب العماني عمران الجساسي من نادي الظفرة والذي سيتم قيده في فئة المواليد، واللاعب المقيم يوري ليما من بوتافوغو البرازيلي، ومواطنه المدافع لوكاس ألفيس «لوكاو» من باس لاميا اليوناني والبرازيلي جاندير برونو «جاجا» من نادي بوافيستا البرازيلي، وأحمد درويش مدافع نادي الفجيرة والمنتخب الأولمبي.

تحضيرات

من جهة أخرى، يواصل «العميد» تحضيراته في معسكر الإعداد الخارجي بسلوفينيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية في الأيام المقبلة بعد أن جمعته التجارب السابقة مع فريق دنيبرو 1 الأوكراني وبيلتينسي السلوفيني والقادسية السعودي قبل العودة إلى الدولة يوم 6 أغسطس المقبل.

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