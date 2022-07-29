عجمان يبدأ معسكره في صربيا

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان معسكره الخارجي في صربيا التي وصلها الفريق أمس في بعثة ضمت جميع اللاعبين وطاقم الجهازين الفني والإداري بقيادة إداري الفريق الكابتن محمد حسين، وسوف يلحق بالبعثة غداً محمد جبر الشامسي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة، ويمتد المعسكر في صربيا 18 يوماً، يركز فيه المدير الفني غوران على خوض 5 تجارب من بينها مباراتان مع شباب الأهلي والإمارات. وكان عجمان بدأ المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد قبل أسبوعين بمشاركة جميع اللاعبين المواطنين والأجانب.

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