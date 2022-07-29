4 مباريات للجزيرة في معسكر هولندا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشف الجزيرة عن خوض 4 مباريات ودية خلال فترة معسكره التحضيري بهولندا، والذي انطلق قبل أيام عدة ويستمر حتى 13 أغسطس المقبل، ويستهل الفريق مبارياته بلقاء جونغ ايندهوفين يوم غدٍ، ويلتقي في المباراة الثانية يوم 4 أغسطس فريق تي أي سي، فيما يلتقي الوصل في المواجهة الودية الثالثة يوم 8 الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، ويختتم الجزيرة مبارياته الودية في معسكر هولندا، بلقاء التعاون السعودي يوم 12 أغسطس على أن يعود إلى أبوظبي في اليوم التالي مباشرة من أجل المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجه التحضيري للموسم الجديد.

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