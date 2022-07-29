الوحدة يتعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي

المصدر: (أبوظبي ـ أحمد عيسى)

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تعاقد الوحدة مع البرتغالي الدولي لويس ميغيل «بيتزي» لمدة موسمين قادماً من بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال حر تعتبر الأبرز حتى الآن في تعاقدات الأندية الصيفية، وجرت مراسم التوقيع في النمسا، مقر معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

ورحب الوحدة في بيان مختصر بانضمام بيتزي الذي لعب معاراً الموسم الماضي مع باشا كشهير التركي، لصفوف «العنابي» وقال: إن التعاقد مع الدولي البرتغالي يأتي في إطار مساعي النادي لتعزيز صفوف الفريق وتلبية متطلبات النجاح، متمنياً للاعبه الجديد التوفيق في مشواره المقبل. فيما أثنى بيتزي بالعمل الاحترافي لإدارة نادي الوحدة في إتمام إجراءات التعاقد، مؤكداً أنه سعيد بأن يصبح لاعباً بالوحدة، معبّراً عن رغبته في المساهمة مع زملائه لتحقيق الانتصارات والإنجازات.

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