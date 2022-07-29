البطائح يضم صنقور وفيتي

المصدر: (البطائح – محمد فضل )

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حسم البطائح صفقة توقيع حارس خورفكان عبدالله صنقور بعقد حر لينضم اللاعب لقائمة اللاعبين الذين هم في طريقهم لارتداء ألوان الوافد الجديد لدوري الأضواء والشهرة، كما تعاقد البطائح مع الدولي الجنوب أفريقي تيبانج فيتي (28 عاماً) لاعب ارتكاز ومدافع بيلينينسيس البرتغالي، ويجري الفريق مفاوضات مع المدافع البرتغالي أرتور خورخي (27 عاماً) لاعب موريرينسي البرتغالي. ويوالي الفريق الأول للبطائح التدريبات بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني السابق للنصر وخورفكان.

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