4 انتصارات في افتتاح «كواترو للأكاديميات الخليجية»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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انطلقت أول من أمس في مدينة عجمان مباريات النسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي ينظمها مركز كواترو الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمشاركة 12 فريقاً من فئتي 14 سنة و12 سنة، وحضر اليوم الأول الذي شهد 4 انتصارات أحمد حمد بوشهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي ومحسن مصبح أسطورة حراسة المرمى في الإمارات وأمير الهاشمي ممثلاً عن شركة لافيش للعطور أحد رعاة البطولة، وسط تواجد عدد من الشخصيات الرياضية وحضور جماهيري مميز خلق أجواءً من التشويق والإثارة. وافتتح فريقا أكاديمية طموح أوليه البحريني والأكاديمية الأرجنتينية من فئة 12 سنة مباريات البطولة ، وفازت أكاديمية أوليه بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المجموعة الثانية نجح فريق أكاديمية سمارت الكروية من عمان في تحقيق الفوز على أكاديمية سفنتين فور الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفي فئة 14 سنة تفوق أكاديمية طموح أوليه البحريني في المجموعة الأولى على أكاديمية سمارت الكروية العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي المجموعة الثانية حقق الأكاديمية الأرجنتينية الفوز على أكاديمية سبورتي الكويتي بهدفين دون مقابل.

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