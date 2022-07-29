6 وديات لشباب الأهلي في معسكر صربيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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انطلقت تدريبات الفريق الأول لشاب الأهلي في معسكره الخارجي بصربيا في بداية المرحلة الثانية من برنامج إعداده للمشاركة في النسخة الجديدة لدوري أدنوك، حيث يستهل الفريق منافساته بلقاء القمة مع الشارقة ويسعى الفريق إلى اجتيازها لتكون بوابة الانطلاقة للمنافسة على ألقاب الموسم الجديد، في ظل الدعم الإداري الكبير سعياً لتحقيق طموحات جماهير الفريق.

ووصلت بعثة الفريق إلى صربيا بعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإعداد والتي أقامها الفرسان في دبي، وتخللها مباراة ودية مع الجزيرة الحمراء انتهت بفوز شباب الأهلي بستة أهداف دون مقابل، وسوف يلعب شباب الأهلي خلال معسكره الخارجي الذي يستمر حتى 22 أغسطس المقبل 6 من مباريات ودية، تساهم في تجهيز اللاعبين والاطمئنان على مستواهم قبل العودة إلى دبي والمشاركة في منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويخوض شباب الأهلي مرانه اليومي على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وتكون التدريبات الصباحية في الصالة، وتدريبات اللياقة البدنية، بينما خصص الجهاز الفني التدريبات المسائية للخطط والتكتيكات، ويسعى المدرب البرتغالي للارتقاء بمستوى اللاعبين من مواطنين وأجانب ومنح فرصة اللعب لعدد من اللاعبين الشباب الذين فرضوا وجودهم خلال الفترة الماضية بقطاع المراحل السنية، وسوف يلتحق بالمعسكر خلال الأيام المقبلة كل من الثنائي كارتابيا وعزيزون غانييف.

مفاوضات الوحدة

من ناحية أخرى فتح شباب الأهلي باب المفاوضات مع الوحدة لضم اللاعب عمر خريبين، والذي يعتبر انضمامه للفرسان مكسباً في حال أسفرت المفاوضات عن اتفاق بين الطرفين، خصوصاً مع قرب انضمام اللاعب البرتغالي بيتزي للوحدة، وتضم قائمة الفرسان حالياً خمسة لاعبين أجانب هم: الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والنرويجي توماس أولسن والأوزبكي عزيزون غانييف ولاعبي منتخب إيران مهدي قايدي وأحمد نور الله، وتسعى إدارة شباب الأهلي للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد خلال فترة الحالية يمتلكون إمكانات أفضل من بعض اللاعبين الحاليين لتقوية صفوف الفريق.

ويهدف شباب الأهلي إلى الظهور بمستوى طيب خلال الموسم المقبل، الذي نال فيه المركز الخامس ولم يحرز أية ألقاب رغم سابق فوزه بكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس السوبر.

ويركز شباب الأهلي على استعادة البطولات والفوز ببطولة الدوري، معتمداً على خبرة ليوناردو جارديم، وكذلك المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، خصوصاً وأن المدرب جارديم سبق له الفوز باللقب مع الهلال السعودي في آخر نسخة، وسوف يخوض شباب الأهلي مواجهة قوية في دور الـ16 أمام حامل اللقب الهلال السعودي، ويأمل في اجتيازها وتكرار سيناريو الوصول إلى المباراة النهائية كما حدث في موسم 2015.

عرضان

تلقى مهدي قايدي عرضاً من «نسور كلباء» بطلب من المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، لكن لم يتوصل الناديان إلى اتفاق حول انتقاله حتى الآن، كما يرغب مدرب الوصل، الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، التعاقد مع قايدي ليعزز صفوف «الإمبراطور» في الموسم المقبل.

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