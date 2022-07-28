بطاقة أبرو الدولية تصل خورفكان

المصدر: (خورفكان ـ محمد فضل)

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تستعد شركة خورفكان لكرة القدم لإعلان التعاقد الرسمي مع المهاجم الأنغولي فابيو أبرو لاعب خورفكان القادم من الباطن السعودي، وذلك بعد وصول البطاقة الدولية للاعب من «فيفا».

وكان أبرو حديث الصحف السعودية خلال الأيام الماضية، بعد أن قامت إدارة ناديه السعودي بتفعيل خيار تمديد العقد عقب علمه بتوقيع اللاعب لعقد رسمي يستمر لموسمين مع خورفكان.

من ناحية أخرى نجح خورفكان في التعاقد مع المدافع الدولي السابق خليفة مبارك (28 عاماً) بعقد دائم يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر، بعدما كان قد انضم للفريق الموسم الماضي معاراً من النصر.

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