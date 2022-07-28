وديات مع الفرق الإماراتية تجهز «الكويتية» للموسم

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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في إطار استعداد الأندية الكويتية لخوض منافسات الاستحقاقات المقبلة، والتي ستنطلق يوم 25 أغسطس، بإقامة معسكرات خارجية، فضلت الأجهزة الفنية والإدارية، إقامة لقاءات ودية مع أندية الإمارات، لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين.

ويخوض الكويت حامل لقب الدوري في النسخة الأخيرة، خلال المعسكر الذي يقيمه في النمسا، 5 لقاءات ودية، منها ثلاثة مع أندية إماراتية، هي العين يوم 5 أغسطس، والوحدة يوم 9، وأخيراً الشارقة يوم 15، وبعدها يعود الاستعداد لمواجهة الجهراء في أولى مواجهات رحلة الدفاع عن لقبه. وفي نفس الإطار، يلتقي كاظمة مع دبا الفجيرة يوم 7 أغسطس، ومع الظفرة يوم 10 من نفس الشهر، خلال معسكر صربيا، بجانب فريقين من الدوري الصربي.

بينما ستكون هناك مواجهة فريق النصر الكويتي مع الظفرة يوم 7 أغسطس المقبل، ضمن أجندة اللقاءات الودية التي سيجريها الفريقان في المعسكر التدريبي الخارجي، الذي سيقام في صربيا، حيث سيلتقي الفريقان في مدينة زلاتيبور الصربية.

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