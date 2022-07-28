حفل جوائز رابطة المحترفين 27 أغسطس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2021 - 2022، 27 أغسطس المقبل في قصر الإمارات، والذي سيتم فيه تكريم الأفضل في 15 فئة.

وأعلنت الرابطة أنه سيتم الكشف عن قائمة المرشحين وفتح باب التصويت بداية من يوم 5 أغسطس المقبل ولمدة 5 أيام، على أن يتم بعدها الكشف عن قوائم المرشحين النهائية، ومن ثم الفائزين في الحفل الذي انطلق لأول مرة 2012-2013، وسيكون التصويت متاحاً عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية.

وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت وجائزة حسب المعايير. وعبر حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، عن تطلعه أن يواصل هذا الحفل تحقيق الأهداف التي انطلق من أجلها، وهي تكريم المتفوقين على مدار الموسم.

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