طارق الحضيري: الحمرية يخطط لتعاقدات نوعية

المصدر: الحمرية – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتجه فريق الحمرية أحد فرق أندية الهواة إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر إعدادي في الفترة من الثاني من أغسطس المقبل وحتى 22 منه، ويتضمن المعسكر 4 مباريات ودية إلى جانب تدريبات على الأحمال.

وأعرب المدرب طارق الحضيري ارتياحه لبدء الإعداد المبكر لفريقه الحمرية يوم 13 الجاري، مشيراً إلى أن التحضيرات للموسم الكروي المقبل تسير بصورة طيبة، لافتاً إلى أن إدارة نادي الحمرية برئاسة جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء النادي يقومون بتوفير كل الإمكانات من أجل الاستفادة من كل فترات الإعداد، والتي ينشدها فريق الحمرية، منوهاً إلى أن مجلس الإدارة يستهدف إبرام تعاقدات نوعية حسب حاجة الفريق الأول وضم لاعبين مميزين يكون الاعتماد عليهم خلال موسم دوري الدرجة الأولى المقبل.

وقال الحضيري: الجهاز الفني يقوم بإجراء اختبارات لبعض المحترفين ولم يختر بعد اللاعب الذي يمكنه إحداث الفارق والإضافة للفريق في قادم المباريات.

رؤية وحلم

وقال طارق الحضيري: تعاقدات النادي ستكون موجهة وتتم حسب رؤية الجهاز الفني، وملف التعاقدات يمضي بصورة جيدة، ومعظم اللاعبين انتظموا في التدريبات الداخلية وخاضوا أكثر من مباراة ودية، وبدأ الجهاز الفني يتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين ووظائفهم في الملعب، وأتمنى أن أنجح في تكرار حلم الصعود كما حدث مع فريق البطائح الموسم الماضي، وأن أقود الحمرية أيضاً إلى تحقيق إنجاز تاريخي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز