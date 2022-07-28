تأجيل عرض تعديلات اللوائح على «عمومية الكرة»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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علمت «البيان» من مصادر خاصة أن اتحاد الكرة أجل عرض تعديلات مختلف اللوائح والقوانين للجان القانونية على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، بسبب إعادة مراجعة تلك اللوائح مرة أخرى بعد أن أبدت الأندية عدداً من الملاحظات الجوهرية على تعديلات اللوائح، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اتحاد الكرة مؤخراً، على أن يتم النظر في تلك الملاحظات، ومن ثم رفع مسودة جديدة يتم اعتمادها وعرضها على جمعية عمومية أخرى لاعتمادها.

وشهدت الفترة الماضية قيام لجنة تنقيح اللوائح اجتماعات متعددة من أجل إعادة تنقيح وإجراء تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد وقوانين مختلف اللجان القضائية، بهدف الارتقاء باللوائح المنظمة لنشاط كرة القدم في الدولة تماشياً مع رؤية 2038.

وتم عرض التعديلات على الأندية من خلال ورشة العمل التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، في إطار حرص الاتحاد على تحقيق مبدأ التشاور مع أندية الدولة في تعديلات اللوائح، وإتاحة الفرصة لمشاركة ممثلي الأندية في تطوير اللوائح، خاصة وأن اللجنة اعتمدت أفضل الممارسات الدولية، وشهدت الورشة نقاشات جادة هادفة تعبر عن مدى وعي وحرص أندية الدولة، على الارتقاء باللوائح والقوانين الرياضية.

اجتماع الاثنين

وأتم اتحاد الكرة استعداداته لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (3) لسنة 2022 يوم الإثنين الأول من أغسطس المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم وضع جدول الأعمال وإخطار الأندية به، وستكون البداية بكلمة لرئيس الجمعية العمومية الشيخ راشد بن حميد النعيمي يستعرض خلالها أبرز محطات الموسم الماضي وتحديات المستقبل الكروي، ومن ثم سيتم تعيين ثلاثة أعضاء من ممثلي الأندية لمراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية.

تقرير النشاط

ويقدم محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة تقريراً إدارياً وفنياً موسعاً عن نشاط اتحاد الكرة خلال الموسم الماضي، حيث نظم الاتحاد العديد من الأنشطة سواء على صعيد المسابقات أو المنتخبات، إضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية الفنية للمدربين، إضافة إلى النشاط المتزايد للجنة الحكام من خلال تأهيل وتدريب الكوادر التحكيمية لمواجهة التحديات، كما سيتم عرض الموازنة المالية والحساب الختامي واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

تجديد الثقة

وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية عرض تشكيل اللجان القضائية في اتحاد الكرة وهي الانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات ولجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين، وعلم «البيان» أن نية الجمعية العمومية تتجه إلى تجديد الثقة في كل رؤساء اللجان القضائية بعد أن بذلوا جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية وأثبتوا كفاءة في إدارة العمل وحسم مختلف القضايا التي عرضت على تلك اللجان، فيما سيكون هناك تعديل طفيف على أعضاء تلك اللجان من خلال مشاركة بعض الوجوه الشابة، مع مراعاة مشاركة العنصر النسائي في كافة اللجان القضائية بالاتحاد.

ولن يغفل اتحاد الكرة الاستماع إلى آراء مقترحات الأندية في تطوير العمل والارتقاء به من خلال تقديم أفكار تساهم في تحقيق رؤية 2038 التي وضعها الاتحاد خلال الفترة الماضية وسيتم تخصيص بند ما يستجد من أعمال للاستماع إلى آراء وأفكار الأندية التطويرية.

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