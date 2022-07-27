الآسيوي يسلط الضوء على صفقات دوري أدنوك في الميركاتو

المصدر: وكالات

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سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على أبرز التعاقدات التي أبرمتها أندية غرب آسيا، وأبرز الراحلين عن صفوف هذه الأندية، ومنها أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يقتصر الأمر على انتقالات اللاعبين وإنما شمل التقرير حركة انتقالات المدربين أيضاً، استعدادا للموسم المقبل من المسابقة، الذي ينطلق 2 سبتمبر المقبل.

وأشار الآسيوي على موقعه الإلكتروني إلى أهم الصفقات التي جرت على مدار الأسابيع الأخيرة، والتي قامت بها الأندية وكذلك تنقلات اللاعبين الآسيويين في الملاعب العالمية.

وأكد الاتحاد القاري أن الجناح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو (32 عامًا) من أبرز الصفقات التي شهدها الدوري الإماراتي للمحترفين، بانضمامه إلى نادي العين حامل لقب النسخة الماضية من الدوري قادماً من وستهام الإنجليزي، لافتاً إلى أن اللاعب أنهى فترة استمرت 4 سنوات مع وستهام، لينضم إلى العين تحت قيادة سيرجي ريبروف مدربه السابق في دينامو كييف الأوكراني.

وخاض أندري طوال مسيرته مع الأندية، وأبرزها دينامو كييف، وبوروسيا دورتموند الألماني ووستهام، 453 مباراة، سجل خلالها 155 هدفاً، وصنع 106 هدفاً آخر.

وفي المقابل، قرر لاعب الوسط الدولي الأوزبكي أوتابيك شوكوروف إنهاء رحلته مع نادي الشارقة، متوجهاً إلى الدوري التركي مع نادي فاتح قرا جمرك.

وخاض شوكوروف خلال مسيرته مع الشارقة في جميع البطولات 187 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً، وصنع 11 هدفاً آخر.

وأضاف التقرير: "انتقل صانع اللعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2016، من نادي شباب الأهلي إلى الوصل، بعدما قدم مستويات مميزة مع شباب الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022".

وأصبح شباب الأهلي خامس ناد بمسيرة عموري، حيث لعب من قبل للعين والهلال السعودي والجزيرة.

وخاض عموري مع شباب الأهلي في الموسم الماضي 13 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف أخرى.

وتابع الاتحاد الآسيوي: "دوليان آخران يخوضان تجربة جديدة، حيث ترك لاعب الوسط ماجد حسن نادي شباب الأهلي بعد مسيرة امتدت 12 عامًا لينضم إلى الشارقة، وعاد سيباستيان تيغالي إلى الوحدة بعد عامين في صفوف النصر".

وخاض ماجد حسن مع فريقه السابق خلال الموسم الماضي 10 مباريات، سجل خلالها هدفاً واحداً، فيما شهد مشوار تيغالي مع النصر في الموسم الماضي 22 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى.

كما أعلن نادي اتحاد كلباء تعيين المدرب فرهاد مجيدي على رأس الجهاز الفني، حيث يعود مجيدي إلى الإمارات بعدما لعب سابقاً للوصل والعين، وساهم في فوز الأخير بلقب دوري أبطال آسيا موسم 2003/2002.

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