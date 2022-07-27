العين يواجه غروتر الليلة في ثاني تجاربه بألمانيا

المصدر: العين ـ البيان

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يلتقي العين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، الخامسة بتوقيت ميونيخ، فريق نادي غروتر فورث المنتمي إلى دوري الدرجة الرابعة الألماني، في ثاني مواجهاته الودية، ضمن المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي والذي تشهده باد جوجينج بولاية بافاريا الألمانية، خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، وكان العين قد خاض مباراته الودية الأولى أمام هانكوفين هيلينغ أول من أمس وفاز فيها على الفريق الألماني بهدف دون رد حمل توقيع لاعبه «الدولي» المغربي، سفيان رحيمي.

وقال الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين: «الأمر الأهم بالنسبة لي هو تعاملنا بالتركيز المطلوب مع مجريات اللعب والتزام الجميع بالتعليمات الفنية وفي اعتقادي أن بدايتنا جيدة واللاعبون تدربوا بشكل مكثف خلال الخمسة أيام التي انقضت وكانوا مرهقين والنتائج ليست مهمة في المواجهات الودية بقدر التركيز والالتزام، وشخصياً راضٍ عن عمل اللاعبين الشاق في التدريبات ورغم الإرهاق قدموا أداءً متوازناً وأظهروا تركيزاً جيداً في المواجهة».

وامتدح أحمد الشامسي، مدير فريق العين، جهود اللاعبين في المعسكر، مؤكداً: «أبرز عنوان لأداء الجميع في هذه المرحلة المهمة من الإعداد للموسم الجديد هو التزام وجدية الجميع، الأمر الذي تجده نابعاً من شعورهم بالمسؤولية تجاه الشعار الغالي الذي يضعونه على صدورهم، بالإضافة لمعرفتهم الجيدة بأن المرحلة الحالية معنية بغرس الثمار لأن الحصاد الفعلي يكون مع نهاية الموسم، والواقع يؤكد أن بداية المعسكرات الصيفية دائماً ما تواجه الفرق تحديات كبيرة تتمثل في فترة الانقطاع الطويلة عن الكرة، غير أن الوضع جيد جداً في العين وتركيز كل المنتسبين للفريق عالٍ، وهناك رغبة كبيرة على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف النادي في الموسم الجديد».

مكاسب فنية

وحول مواجهة الفريق الودية الأولى بالمعسكر أمام هانكوفين، قال: «الحقيقة أن المكاسب الفنية التي تحققت من المواجهة الودية الأولى كبيرة ونحمد الله أن الفريق ظهر بشكل جيد بعد فترة طويلة من التوقف خصوصاً وأن المنافس بدا منظماً على مستوى كل الخطوط ولكن تمكن العين من فرض أسلوبه وشخصيته على مجريات اللعب وخرجنا بدون أي إصابات ولله الحمد».

وحول انضمام «الدوليين»، قال: «أخضع المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف لاعبي الفريق في نفس يوم وصولهم إلى مقر معسكر الفريق إلى حصة تدريبية مسائية تحت إشراف المعد البدني، وانخرطوا في برنامج تدريبي مكثف على فترتين صباحية ومسائية وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي مددها لهم الجهاز الفني خلال الخمسة أيام الأولى من المعسكر ومن المقرر أن يلتحقوا بالتدريبات الجماعية بداية من مران اليوم المسائي».

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