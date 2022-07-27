شباب الأهلي إلى صربيا غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يختتم الفريق الأول لشباب الأهلي تدريباته المحلية مساء اليوم، على أن يتوجه إلى صربيا يوم غدٍ، لبدء المرحلة الثانية من برنامج إعداده للمشاركة في النسخة الجديدة لدوري أدنوك، حيث يستهل منافساته بلقاء القمة مع الشارقة ويسعى الفريق إلى المنافسة على ألقاب الموسم الجديد، في ظل الجهود الإدارية الرامية لتوفير كل الدعم أمام الفريق لتحقيق الطموحات.

وسوف يلعب شباب الأهلي خلال معسكره الخارجي عدداً من المباريات الودية التي تساهم في تجهيز اللاعبين والاطمئنان على مستواهم قبل العودة إلى دبي والمشاركة في منافسات الموسم الكروي الجديد، وقد استهل الفريق سلسلة مبارياته الودية بالفوز على الجزيرة الحمراء بستة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما برأس الخيمة، حيث منح مدرب الفريق البرتغالي ليوناردو جارديم، الفرصة أمام عدد من اللاعبين للوقوف على مستوى الجميع قبل انطلاقة المعسكر الخارجي.

ثناء

من جهة أخرى استعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي أبرز الأسماء التي ظهرت في مسابقة دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، من بينها الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا مهاجم فريق شباب الأهلي الذي سجل 5 أهداف، نجح من خلالها في قيادة الفريق للتأهل بنجاح إلى دور الـ 16 من المسابقة، بعد أن حل ثانياً بعد فولاد الإيراني وجمع 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات، وسجل شباب الأهلي 14 هدفاً مقابل 7 أهداف دخلت شباكه، في حين حل فريق الغرافة القطري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وآهال التركماني أخيراً برصيد 4 نقاط. وقال موقع الاتحاد الآسيوي إن كارتابيا وضع بصمته بالفريق حينما أنقذ فريقه من الخسارة أمام فولاد خوزستان الإيراني في الجولة الثانية بتسجيله هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وكرر السيناريو نفسه في الجولة الثالثة أمام الغرافة القطري ليساهم في تجنب الفريق الخسارة في مواجهتين متتاليتين.

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وحقق شباب الأهلي النتيجة الأعلى في البطولة بفوزه على الغرافة 8 - 2 في الجولة الرابعة، وكان نصيب كارتابيا منها هدفاً ليرفع غلته من الأهداف إلى ثلاثة، ثم كان اللاعب النجم الأول في لقاء الجولة الخامسة أمام آهال التركماني والذي انتهى لصالح شباب الأهلي دبي بنتيجة 2 - 1، حيث سجل النجم الأرجنتيني هدفي فريقه.

خبرة

يملك كارتابيا خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم بعد تجربته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، حيث مثّل العديد من الأندية الإسبانية من بينها فالنسيا وديبورتيفو لاكورونا بالإضافة لسبورتينغ براغا البرتغالي قبل أن ينتقل إلى الملاعب الآسيوية ضمن فريق شباب الأهلي الذي يطمح لقيادته بنجاح في دوري أبطال آسيا.

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