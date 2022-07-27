المحرزي: يجب إعادة النظر في مباريات المراحل السنية

المصدر: مسافي – محمد فضل

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دعا سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم إلى إعادة النظر في انطلاقة مسابقات المراحل السنية في الثالث من سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تكون في أوجها في هذا التوقيت تحديداً مما يصعب على لاعبي المراحل السنية خوض المباريات في هذا التوقيت، لافتاً إلى أن تأخير انطلاقة مسابقات المراحل السنية في أكتوبر ربما يكون مناسباً، وذلك حفاظاً على مثل هذه المواهب، والتي ينتظرها مستقبل مشرق.

قرعة الهواة

وقال المحرزي في تصريح لـ «البيان» إن مسافي ينتظر تحديد مواعيد قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى، بعد إعلان اتحاد الكرة لانطلاقة الموسم الكروي المقبل يوم 10 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن تحديد مواعيد القرعة في وقت مبكر يسهل على كل الأندية معرفة المنافسين، وعلى ضوء ذلك تضع الأجهزة الفنية خططها التكتيكية والفنية، لافتاً إلى أن بعض الاتحادات إقليمياً أعلنت عن روزنامة الموسم الجديد 2022-2023 لكل الدرجات منذ انتهاء الموسم المنصرم، قائلاً: «لا أدري لماذا لم يتم إعلان برمجة الموسم حتى الآن».

مصر وتركيا

وفيما يتعلق بفريقه مسافي أكد سعيد المحرزي أن الفريق الأول بدأ الإعداد فعلياً بقيادة المدرب الوطني فهد بن عبود الدبل، وتواجد عدد كبير من اللاعبين، ملمحاً إلى تعاقد ناديه مع الحارس المخضرم سعيد صادق قادماً من البطائح، إلى جانب المصري حسام لطفي لاعب الذيد السابق، ونوه إلى إبرام تعاقدات مستقبلية لإكمال كشوفات النادي، بعد ضم وتجديد عقود 16 لاعباً مواطناً، وسيكون الاستقرار على 7 لاعبين ما بين أجانب ومقيمين ومواليد الدولة قبيل غلق «الميركاتو» الصيفي.

وأشار إلى أن التجمع الحالي الداخلي يستمر حتى 18 أغسطس المقبل، لتنطلق بعدها فترة المعسكر الخارجي، والذي يفاضل فيها مسافي ما بين مصر وتركيا، ويستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، موعد نهاية التجمع الخارجي لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تسبق انطلاقة دوري الدرجة الأولى.

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