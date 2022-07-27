بني ياس «خارج التغطية» في سلوفينيا

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادر بني ياس إلى معسكر سلوفينيا والتي يقيم بها المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بهدوء تام، دون الإعلان عن لحظة السفر أو الوصول، ليكون خارج التغطية، برغبة من النادي الذي اعتمد على التعتيم الإعلامي والابتعاد عن الأنظار.

واختار بني ياس الذي تراجعت نتائجه في الموسم الماضي، بعد أن أحرز المركز الثاني في ترتيب الدوري خلال الموسم الذي سبقه، أن يرحل للمعسكر يوم الخميس الماضي في صمت دون تقديم معلومة حتى على حسابات النادي الرسمية سواء الموقع الإلكتروني أم مواقع التواصل الاجتماعي عن سير التحضيرات أم المباريات الودية التي سيخوضها، ما جعل المعلومة غائبة عن جماهيره، في محاولة لبداية مختلفة من أجل العودة القوية للمنافسات المحلية في الموسم الجديد بطريقة مفاجئة.

ورافق البعثة خلفان النوبي الذي تعاقد معه النادي أخيراً قادماً من العروبة دون أن يعلن أيضاً عن الصفقة والتي تعتبر الوحيدة التي أبرمها «السماوي» حتى الآن في فترة التعاقدات الصيفية الحالي، ما يؤكد اعتماد النادي على السرية في تحضيراته وتعاقداته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز