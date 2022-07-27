طاقم تحكيم إماراتي لنهائيات أبطال آسيا

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتياً، للمشاركة في إدارة مباريات الأدوار النهائية الـ 16، وربع النهائي ونصف النهائي، لدوري أبطال آسيا «مجموعة شرق آسيا»، والتي ستقام في اليابان، بنظام التجمع، خلال الفترة من 18 إلى 27 أغسطس المقبل.

ويتكون الطاقم من الدوليين محمد عبد الله ومحمد أحمد وحسن المهري، الطاقم الذي تم اختياره للمشاركة في إدارة منافسات كأس العالم 2022، ومعهم الدكتور عمار الجنيبي وعمر آل علي، ومن المقرر أن يغادر الطاقم دبي يوم 15 أغسطس، لحضور سيمنار تحكيم آسيوي، وإجراء اختيار اللياقة البدنية، وسيتم الاستعانة بتقنية الفار خلال تلك التصفيات، بداية من دور الـ 8، وسوف يتأهل الأول والثاني من تلك المجموعة، ليتقابلا مع أول وثاني مجموعة غرب آسيا، التي ستقام لاحقاً، لتحديد الصاعدين إلى المباراة النهائية، وإعلان بطل دوري أبطال آسيا.

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