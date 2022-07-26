4 مباريات في انطلاقة «أكاديميات الخليج»

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

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تفتتح مساء اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم فئة تحت 14 سنة مواليد 2008 و2009، لفئة تحت 12 سنة مواليد 2010 و2011، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل في ملاعب مركز كواترو الرياضي، برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورعاية شركة لافيش للعطور ودعم اللجنة الأولمبية الوطنية، ويشهد اليوم الأول للبطولة 4 مباريات بواقع مباراتين لكل فئة، تجمع المباراة الأولى في فئة 12 سنة أكاديمية أوليه مع الأكاديمية الأرجنتينية عند الخامسة مساءً، تليها مباراة أكاديمية سمارت الكروية وسفينتين فور في السادسة ، وفي فئة 14 سنة يلتقي أكاديمية سمارت الكروية وأوليه عند السابعة ، بينما يواجه الأكاديمية الأرجنتينية سبورتي في الثامنة مساءً.

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