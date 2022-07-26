حسن الحمادي: لا تقلقنا مغادرة 16 لاعباً كشوفات الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد حسن الحمادي مشرف فريق الكرة بنادي الظفرة، أنه غير قلق من مغادرة 16 لاعباً كشوفات النادي، لافتاً أن العناصر الأساسية التي تعتبر «ركيزة» الفريق مستمرة في الموسم الحالي باستثناء الرباعي الأجنبي.

وقال: المجموعة التي غادرت من بينها عناصر انتهت عقودها مثل الأجانب وأخرى اكتملت فترة إعارتها وكان لابد من عودتهم لأنديتهم، وفقاً لاتفاق الإعارة، ونتمنى لهم التوفيق في مشوارهم المقبل، أما النادي فلن يتأثر لأن اللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي موجودون إضافة إلى أن التعاقدات ستكمل النقص.

ملف الأجانب

وأشار حسن الحمادي إلى أن ملف الأجانب سيكتمل قريباً بالتعاقد مع لاعبين جدد بجانب الهولندي محمد رايحي الذي تم التعاقد معه قادماً من الباطن السعودي، وأكد أن الخطوات في هذا الصدد تمضي بشكل جيد وأنهم يعملون على إنهاء ملف الأجانب قبل السفر إلى معسكر صربيا مطلع الشهر المقبل، وقال: البداية المتأخرة في ملف التعاقدات، كانت سبباً في عدم إبرام عدة صفقات،والاستعجال غير مطلوب لأن التعاقدات تتم عن طريق اللجنة الفنية التي تدرس السير الذاتية وتتابع اللاعبين بهدوء ونسعى إلى تسجيل أفضل العناصر التي تشكل الإضافة المطلوبة في الموسم الجديد، وأؤكد أننا نسير في تنفيذ خطة التعاقدات بشكل جيد، والأهم من ذلك أن نتعاقد مع لاعب جيد، والذي يتناسب مع النادي وطريقة المدرب وفلسفته للموسم الجديد.

وعن طموح الظفرة قال: من المهم تقديم الفريق مستويات جيدة ترضي التطلعات، وأن يبتعد عن منطقة الخطر ليكون في وسط الترتيب، وقال::تركيزنا حالياً على ملف التعاقدات وإقامة فترة إعداد نموذجية لموسم طويل وشاق، لأنهما الأهم في هذا التوقيت وهما اللذان يحددان موقف الفريق في كل المنافسات ونتائجه.

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تعاقد الظفرة مع وليد عمبر الذي شارك مع الفريق الموسم الماضي معاراً من اتحاد كلباء، والهولندي محمد رايحي أول الأجانب في الموسم الجديد، ويتجه النادي للتعاقد مع 4 لاعبين مواطنين قبل نهاية الشهر الجاري، بجانب إنهاء ملف الأجانب.

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