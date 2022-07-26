خورفكان يواجه الوصل والتعاون في هولندا

المصدر: خورفكان- محمد فضل

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بخورفكان أرض الوطن لبدء المعسكر الخارجي في هولندا والذي يستمر حتى 16 أغسطس المقبل، وقرر الجهاز الفني للنسور بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري خوض 4 مباريات ودية منها اثنتان مع فرق هولندية وواحدة أمام الوصل ورابعة تجمع خورفكان بالتعاون السعودي، وتضم البعثة 26 لاعباً إلى جانب الجهازين الفني والإداري.

وشدد عبد العزيز العنبري مدرب الفريق خلال مخاطبته اللاعبين خلال التدريب الختامي قبل التوجه للمعسكر الخارجي على ضرورة الاستفادة من كل فترات التجمع الخارجي والتزام اللاعبين في التدريبات وذلك لإحداث الجاهزية المطلوبة قبيل بدء المباريات الرسمية وانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين عالية ولمست منهم رغبة كبيرة بتقديم موسم متميز.

ثقة

ورحب جمال بوهندي عضو شركة كرة القدم بخورفكان باللاعبين الجدد الذين انضموا إلى تشكيلة الفريق لافتاً إلى أن شكل فريق النسور سيكون مختلفاً كماً وكيفاً خلال الموسم المقبل والذي يطمح من خلاله المدرب العنبري وكتيبة خورفكان إلى الظهور بمستوى جيد وتحقيق نتائج لافته، وأشار بوهندي إلى أن الوديات التي ينوي الجهاز الفني إقامتها في هولندا ستفيد العنبري واللاعبين كثيراً وعلى ضوئها سيتم وضع الخطط الفنية والتكتيكية من قبل الجهاز الفني والتعرف عن قرب على إمكانات ووظائف اللاعبين المواطنين وكذلك الأجانب.

3 فترات

وكانت فترة الإعداد الداخلي لخورفكان قد بدأت يوم 12 الجاري، واستمرت حتى يوم 23 منه لتنطلق المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعداد الخارجي والتي تستمر لغاية 16 أغسطس المقبل لتنطلق بعدها المرحلة الثالثة والأخيرة قبيل انطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين يوم 2 سبتمبر المقبل، ويواجه خورفكان في الأسبوع الأول فريق شباب الأهلي.

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