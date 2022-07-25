10 لاعبين يدعمون صفوف دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعم دبا الحصن صفوف 10 لاعبين مواطنين وأجانب على رأسهم لاحج صالح صانع ألعاب حتا السابق، إلى جانب لاعب الوسط هيثم المطروشي، والمدافع أحمد الظنحاني ولاعب الوسط (الخبرة) يعقوب الحوسني والمهاجم الشاب وليد الحمادي (22 عاماً)، والمدافع إبراهيم إسماعيل، وكذلك انضم للتشكيلة كل من ياسر الجنيبي قادماً من البطائح، وعلى صعيد الأجانب والمقيمين فقد انضم لكتيبة المدرب محمد الجالبوت كل من المهاجم إيفان ليندرسك 31 عاماً، والجناح البرازيلي باولو سيلفا إلى جانب لوان مارتينيز (مدافع).

كما استكملت إدارة دبا الحصن عقد الجهاز الفني للفريق، والذي يقوده المدرب الوطني محمد الجالبوت، وسيكون ماوردي جوسيبي مساعداً للمدرب، وديجو دي جيسوس مدرباً للحراس، وأنطونيو كارلوس مدرباً للياقة.

بدوره عقد إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن اجتماعاً مع الكادر الفني والإداري واللاعبين وحثهم على بذل الجهد وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق ما يطمح إليه الفريق والجمهور مع نهاية الموسم، الجدير بالذكر أن دبا الحصن سيتوجه لمعسكر تركيا يوم 2 أغسطس المقبل تأهباً لمباريات دوري الدرجة الأولى التي تنطلق في 10 سبتمبر المقبل.

من جانبه، عبّر مدرب الحصن محمد الجالبوت عن سعادته لتدريب الفريق، وقال: «إن المهمة لن تكون سهلة، وفي الوقت ذاته لن تكون مستحيلة على دبا الحصن طالما أن الجهود مستمرة من قبل اللاعبين، وهناك دعم مقدّر من قبل إدارة النادي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز