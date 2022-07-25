25 لاعباً بمعسكر «يونايتد سبورت» في إسبانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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دشن نادي يونايتد سبورت لكرة القدم بمدينتي أبوظبي والعين المعسكر الإعدادي الصيفي لفرق المراحل العمرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، وقص فريقا تحت 12 و 14 عاماً شريط البداية للتحضيرات الصيفية التي درج النادي على إقامتها للاعبيه الصغار طوال الأعوام العشرة السابقة.

ويشارك في المعسكر 25 لاعباً للفئتين العمريتين بإشراف إداري من المدرب جاسم المرزوقي، بينما يشرف على التدريبات مدربون إسبان بموجب اتفاقية أبرمها نادي يونايتد سبورت مع شركة متخصصة في تدريب وتأهيل المواهب الكروية الصغيرة تعزيزاً للجودة وإكساب اللاعبين تقنيات تدريبية وتأهيلية جديدة تعمق التجربة والفائدة.

وأعرب الدكتور مبارك الكتبي رئيس نادي يونايتد لكرة القدم عن رضاه من سير المعسكر الإعدادي وإقبال اللاعبين على برامجه المتعددة، موضحاً أن المعسكرات الصيفية الأوروبية لفرق نادي يونايتد سبورت تهدف لإعداد الأبناء اللاعبين من النواحي الفنية والذهنية والبدنية وفقاً لبرنامج علمي دقيق ومدروس تنفذه الأكاديمية الإسبانية.

وأضاف:«في كل عام تخوض فرق يونايتد معسكراتها الصيفية الإعدادية بالتناوب بين إسبانيا وإيطاليا، وهي معسكرات تأهيلية للاعب في جميع الجوانب وأهمها السلوكية حيث يبتعد اللاعب عن الروتين اليومي والأجهزة اللوحية ويعتمد على نفسه طوال اليوم بعيداً عن أسرته».

وأردف الكتبي:«نهدف من المعسكرات الصيفية لإعداد وتأهيل لاعبين ومواهب كروية محترفة فنياً وسلوكياً منذ الصغر، فكرة القدم وسيلة رائعة ننفذ بها مجموعة من البرامج التربوية والتأهيلية للاعب الصغير حتى يشب عن الطوق قوياً، وفي نهاية الأمر تعم الفائدة لكرة القدم الإماراتية والمجتمع».

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