مجلس دبي الرياضي واتحاد الكرة ينظمان البطولة الأولى لأكاديميات كرة القدم

المصدر: وام

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أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة "دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم" ، في إطار تكامل الجهود بين الطرفين لتطوير العمل في مختلف المجالات، خاصة في تطوير قطاع الناشئين بأندية دبي والقطاع الخاص.

وتمثل البطولة إضافة جديدة لقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم في دبي وسيتم تنظيمها من أكتوبر القادم إلى مارس 2023، للفئات العمرية /8-9-10-12-14-16-18 سنة/ بنين وبنات، بالتعاون مع شركة إنسبيراتوس /ISD/ المستضيف للمباريات على ملاعب مدينة دبي الرياضية لكرة القدم و شركة دلتا للفعاليات الرياضية /Delta/ .

ويأتي تنظيم البطولة استكمالا للجهود التي بذلها مجلس دبي الرياضي في هذا المجال من خلال تنظيم 5 نسخ من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم بمدينة دبي الرياضية ، وحققت نجاحا فنيا كبيرا، وساهمت في زيادة عدد الأكاديميات في دبي وظهور مواهب كروية ناشئة واعدة.

وتم الإعلان عن إمكانية المشاركة في البطولة المقبلة للأكاديميات التابعة لأندية دبي والأكاديميات الرياضية الخاصة المرخصة بإمارة دبي، وكذلك مشاركة الأندية والأكاديميات المنتمية للدرجة الثالثة والثانية في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وستستقطب البطولة أكثر من 2000 لاعب أسبوعيا من أكثر من 100 فريق في مختلف الفئات العمرية يمثلون 40 أكاديمية كرة قدم معتمدة.

ويضم برنامج منافسات البطولة تنظيم أكثر من 1000 مباراة، بمعدل 60 مباراة أسبوعيا /وفقا للبرتوكولات الصحية المعتمدة/، كما سيتم تنظيم البطولة وفق البروتوكولات الصحية وغطاء تأمين، وسيقوم بإدارة المباريات طواقم تحكيم معتمدة من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ووجه مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم الدعوة لجميع الأكاديميات للمشاركة في البطولة، وتم توضيح شروط المشاركة ولوائح المنافسات التي تتضمن المواصفات الفنية من حيث أبعاد الملاعب لكل فئة وزمن اللعب، وغيرها من الجوانب وفق المواصفات الدولية المعتمدة والتي تساهم في توفير أفضل الأجواء للعب واكتشاف المواهب الكروية ومنحها الفرصة للتطوير واكتساب المزيد من الخبرات.



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