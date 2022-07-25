منتخب الشباب يلتقي نظيره اليمني في كأس العرب

المصدر: وكالات

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يخوض منتخبنا الوطني للشباب غداً الثلاثاء اختباره الثاني في بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب (20 عامًا)، عندما يلتقي نظيره اليمني في العاشرة مساءً على ملعب نادي ضمك، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة، التي يُنظمها الاتحاد العربي للعبة بمدينة أبها السعودية.

وكان منتخبنا تعادل مع نظيره الأردني 1/1 في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

ويحتاج منتخب الشباب للفوز على نظيره اليمني للتأهل إلى ربع النهائي، ويضمن له الفوز بهدفين نظيفين على الأقل تصدر المجموعة الثانية، بعد فوز منتخب الأردن على نظيره اليمني 0/1 في الجولة الماضية وتصدره المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل نقطة واحدة لمنتخبنا، فيما يأتي منتخب اليمن ثالثًا دون نقاط.

وأكد فرانك أورتيجا مدرب المنتخب أن اللاعبين على أتم الجاهزية لمواجهة الغد المصيرية لمشوار المنتخب في البطولة، معرباً عن ثقته الكبيرة بقدرتهم على الفوز بعدد وافر من الأهداف لتصدر المجموعة الثانية والتأهل لربع النهائي.

ويتأهل إلى ربع النهائي للبطولة صاحب المركز الأول بكل من المجموعات الست، إضافة لأفضل اثنين من المنتخبات التي تحتل المركز الثاني.

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