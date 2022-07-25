الأرجنتيني جيرونيمو على رادار «الإمبراطور»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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علمت «البيان» أن الأرجنتيني جيرونيمو بوليت 29 عاماً لاعب إنديبندينتي، بات على رادار الوصل وأنه سيتوجه إلى دبي لإجراء الفحوصات الطبية، وكان النادي صرف النظر عن لويس ميجيل، والمُلقّب بـ«بيتزي» لاعب بنفيكا البرتغالي، والمتوقع انضمامه إلى الوحدة، ويسعى الجهاز الفني لـ «الإمبراطور» لإكمال منظومة اللاعبين الأجانب المحترفين قبل انطلاق الموسم الجديد والذي يستعد له حالياً بمعسكر هولندا.

وكان الوصل أبرم مجموعة من الصفقات استعداداً للموسم الجديد، بجانب تجديد التعاقد مع عدد من لاعبيه القدامى، وضمت قائمة اللاعبين الأجانب المحترفين كلاً من المغربي سفيان بوفتيني في صفقة انتقال حر، والثلاثي البرازيلي المدافع رودريغو أوليفيرا من نادي أمريكا البرازيلي، لمدة 3 سنوات، وجابرييل دي سوزا المشهور بـ «جابرييلزينهو» إلى جانب تجديد عقد أوليفيرا، وتم قيد اثنين من اللاعبين الأجانب بفئة المقيمين، هما المدافع الغاني «سانا جوميز» من بورتيمونينسي البرتغالي لمدة 3 سنوات وزميله لاعب الوسط البرازيلي جواً جابريل «19 عاماً» صانع ألعاب ساو كايتانو البرازيلي في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات.

تعاقدات

وعلى مستوى أبناء الإمارات تم التعاقد مع عمر عبد الرحمن «عموري» من شباب الأهلي، والأخوين عبد الله وناصر سالم القادمين من الفجيرة، والحارس خالد السناني من الظفرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وتجديد عقد كل من الحارس سهيل المطوع لمدة 5 سنوات، والمدافع يوسف المهيري لمدة 5 سنوات، بجانب عودة هزاع سالم للفريق بشكل نهائي.

استغناء

وشملت قائمة اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم كلاً من الأورغواياني ميشيل أراوخو، المعار من فلومينيسي البرازيلي، والبرازيليين، راميرو بينيتي، المعار من كورينثيانز البرازيلي، وأدريلسون سيلفا، المعار من سبورت ريسيفي، وناتان فليبي «فئة المقيم»، والسنغالي موفتاو أولابي، المعار من الفجيرة، والبرازيلي جواو فيغريدو بانتقاله إلى فريق غازي عنتاب التركي الحارس حميد عبد الله، وحبوش صالح المنتقل إلى البطائح.

وتسعى إدارة شركة الوصل لكرة القدم، إلى بناء فريق بمقدوره إعادة أمجاد الوصل على صعيد البطولات، وعلى رأسها درع الدوري، الغائب عن خزائن «الفهود» منذ موسم 2006 /‏ 2007.

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