جماهير الوحدة في قلب الحدث بمعسكر النمسا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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وضع الوحدة، جماهيره ومحبي النادي مع بعثة «العنابي» في النمسا، التي يقيم بها الفريق المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، بمشاركة 28 لاعباً، وأعضاء الجهازين الإداري والفني.

وحرص النادي عبر المكتب الإعلامي، على نقل أدق تفاصيل الرحلة منذ لحظة المغادرة والوصول، والبرنامج اليومي، مع تقديم تفاصيل المعسكر وأخباره للجماهير، ونشر فيديوهات بشكل مستمر، تبين حركة اللاعبين في الفندق، والتدريبات، والنواحي الفنية التي ركز عليها الجهاز الفني، والأجواء بشكل عام، وتعكس في ذات الوقت الترابط الأسري بين أفراد البعثة، والروح المعنوية العالية التي تسيطر عليهم، في إشارة واضحة إلى رغبتهم في ظهور متميز خلال بطولات الموسم الحالي.

وقدم النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ساعات قليلة في المعسكر، أكثر من 100 صورة، تحكي كل واحدة منها قصة كل لاعب واجتهاده في التدريبات، وعدد من الفيديوهات، مع نقل تفاصيل المباراة الودية الأولى، التي خاضها الفريق مساء الجمعة أمام كراكوف البولندي، وذلك بتقديم التشكيلة والنتيجة في بث مباشر، الشيء الذي وضع الجمهور في قلب الحدث.

وفي ظل المعلومات الدقيقة التي ظل يقدمها نادي الوحدة، بواسطة مكتبه الإعلامي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تميزه بالشفافية والمصداقية وجودة العمل، فإنه نجح فعلياً في تمليك المعلومة للجماهير، وجعلهم في قلب المعسكر، ومتابعة أخبار الفريق لحظة بلحظة.

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في إطار سياسة الشفافية التي يتبعها الوحدة لم يتردد في تقديم المعلومة لجماهيره عن وجود 5 اصابات وسط اللاعبين، وسبق ذلك، وبفترة طويلة، تقديم برنامج معسكر النمسا، و تواريخ المباريات الودية .

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